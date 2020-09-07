Россиянам рассказали о грядущем похолодании

Москва, 7 сентября. Понедельник станет последним очень теплым днем в центральной части европейской России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозу, в этой части страны ожидается похолодание до 10–15 градусов тепла к концу недели.

«Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на 7–8», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он ожидает, что температура будет каждый день снижаться на один градус. К концу недели ее максимальное значение будет составлять 15 градусов тепла.

«И все равно это значение остается выше нормы. Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь», — подчеркивает климатолог.

Ранее Вильфанд отмечал, что с 8 сентября в регионах Центрального федерального округа ожидается «настоящая осенняя погода». Согласно его прогнозу, в регион придут интенсивные дожди, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры.