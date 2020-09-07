В ООН объяснили, кто должен отвечать за обеспечение Крыма водой

Женева, 7 сентября. Ответственность за обеспечение Крыма чистой питьевой водой лежит как на России, так и на Украине. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — приводит слова Тросселл РИА Новости.

В управлении Верховного комиссара ООН подчеркнули, что Москва несет ключевую ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма. При этом Украина должна «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» в регионе. Также Киев обязан держать в поле зрения вопрос о том, может ли он поспособствовать обеспечению достаточного уровня жизни населения полуострова.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако Киев в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. С 24 августа из-за засухи в Симферополе и некоторых селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах был введен режим ограниченного водоснабжения.

Украинский политолог Михаил Погребинский недавно прокомментировал наложенный Киевом запрет на приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистральных каналов. По его мнению, в махинациях замешаны украинские радикалы.