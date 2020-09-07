Аннулированы 15 тыс. заявлений россиян на кредитные каникулы

Москва, 7 сентября. Российские банки к концу августа аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, передают «Известия». Согласно данным Центробанка РФ, к этому моменту россияне оформили 370 тыс. запросов на отсрочку платежей.

Отмечается, что были аннулированы около 4% от всех поданных заявок. Согласно законодательству, у граждан было 90 дней, чтобы предоставить документы, подтверждающие право на льготу. Закон предусматривает еще месяц, если документы не удалось подать в срок из-за непредвиденных обстоятельств.

«Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись», — объяснили «Известиям» в Центробанке.

Если клиент не предоставил в срок необходимые бумаги, то банк имеет право единоразово потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также гражданам грозят пени и ухудшение кредитной истории.

Напомним, закон о кредитных каникулах был принят 3 апреля. Граждане, доход которых сократился более чем на 30% получили возможность отсрочить выплаты на 6 месяцев без начисления санкций.

Ранее финансовый консультант Наталья Смирнова в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснила, как получить ипотечные каникулы на фоне пандемии. Она подчеркнула, что сумма ипотеки не должна превышать 15 млн рублей. При этом заемщик должен доказать ухудшение своего финансового положения. Например, подтвердить наличие иждивенцев или сокращение доходов на 30% и более.