Гузеева рассказала, как уводила чужих мужей

Москва, 7 сентября. Лариса Гузеева в эфире программы «На дачу!» разоткровенничалась о личной жизни. Она призналась, что уводила мужчину из другой семьи.

Гузеева в очередном выпуске шоу приехала в Подмосковье к супружеской паре Руфины и Алексея, которые вместе уже 15 лет. У них есть взрослые дети от предыдущих браков, поэтому они живут в свое удовольствие. Они признались, что на момент знакомства не были свободными, однако это не стало преградой для их романа. При этом Руфина заявила, что не уводила Алексея из его прежней семьи.

Телеведущая, выслушав эту историю, решила поделиться подробностями из своей личной жизни.

«Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала», — рассказала Гузеева.

По словам Гузеевой, любая пара рано или поздно сталкивается с кризисом в отношениях, который они должны преодолеть. Она отмечает, что любовницы для мужчин всегда интереснее их жен.

«Вот сейчас я сижу, готовлю, убираю, мне вечно некогда, да и похожа не пойми на кого. И тут на работе какая-нибудь Люська появляется! Красивая, глазки накрашены, вежливая. Говорит: «Может вам чай или кофе?» Конечно, он подумает: какая приятная женщина, а моя вечно злая», — объясняет ведущая.

В конце августа Гузеева достаточно нелестно отозвалась о своем муже, рестораторе Игоре Бухарове на съемках передачи «На дачу!». Во время посещения рынка один из продавцов намекнул Гузеевой, что она имеет лишние килограммы. После этого ведущая сравнила торговца со своим супругом.

Недавно Лариса Гузеева привлекла внимание общественности неоднозначными постами в социальных сетях. Подписчики решили, что знаменитость переживает депрессивный период.