Лиза Галкина устроила фотосессию в «деревенском стиле»

Москва, 7 сентября. Телеведущий и комик Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram подборку фотографий дочери в «деревенском стиле». Шестилетняя Лиза позировала на фоне стога сена. Шоумен предложил подписчикам выбрать, на какой из фотографий девочка вышла лучше.

«Моя деревенская воображуля. Какая фотка: первая, вторя или третья? Я выбрать не смог», — пишет Галкин.

Поклонники артиста оставили множество комментариев с комплиментами в адрес его дочери. Многие отметили тот факт, что Лиза очень похожа на своего брата-двойняшку Гарри.

«Во всех она, милочка, нарядах и образах хороша!» — написал Филипп Киркоров. «Лиза прекрасна на всех фотографиях», — отмечает супруга Александра Малинина Эмма. «Как же они с Гарри похожи, особенно на первой и третьей фотографиях это видно», — написал bogdantatka. «На всех фото Лиза прекрасна», — комментирует maximalla_family. «Как же она во всем маму напоминает», — считает maxalla_around.

Напомним, Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. 18 сентября они отпразднуют свое семилетие. Этой осенью дети впервые пошли в школу.

Максим Галкин недавно поделился с подписчиками небольшим видео сборов детей Гарри и Лизы в школу, которое умилило поклонников. Ролик с новоиспеченными первоклашками привел в восторг поклонников Галкина и Пугачевой.