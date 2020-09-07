Фанат Земфиры умер на концерте певицы в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Сердце фаната певицы Земфиры остановилось во время ее выступления на фестивале «Стереолето» в Петербурге. По предварительным данным, медикам не удалось спасти жизнь мужчины, передает Пятый канал.

Отмечается, что посетителю «Стереолета» в «Севкабель порту» неожиданно стало плохо во время выступления Земфиры. Мужчину вынесли из толпы без сознания. Согласно данным СМИ, у него произошла остановка сердца.

Дежурившая на концерте бригада медиков на протяжении десяти минут пыталась привести мужчину в чувства. Вскоре за ним приехал автомобиль скорой помощи. Согласно данным Пятого канала, мужчина скончался в машине скорой.

В конце августа сообщалось, что московские врачи спасли 11-летнего ребенка, у которого почти на полчаса остановилось сердце. Реаниматологи боролись за жизнь мальчика в течение двух часов.