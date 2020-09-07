Виктория Дайнеко показала татуировку под оголенной грудью

Москва, 7 сентября. Певица Виктория Дайнеко опубликовала откровенный снимок у себя в Instagram. Победительница «Фабрики звезд-5» предстала в укороченной куртке на голое тело и продемонстрировала татуировку под полуобнаженной грудью.

«Новых фоток нет. Вся в работе, чтобы было много новых фоток», — пишет певица в описании к фото.

Подписчики с восторгом встретили пикантное фото Виктории и стали интересоваться значением таинственной татуировки под ее грудью.

«Виктория, меня давно мучает один вопрос, что написано у вас под грудью?» — интересуется film_ne_o_lubvi. «Животик и грудь — огонь!» — написал vladimir_zuev1004. «Вика, вы, как всегда, неповторимы и неотразимы», — пишет lardini.fabio. «Можно повыше поднять ручку? А то надпись не видна», — прокомментировал together_with_dima_bo. «Красавица ты, Вика», — отмечает mark.levit98.

Исполнительна не в первый раз публикует откровенные фото в Сети. Летом она поделилась снимком в классическом пиджаке и галстуке-бабочке. При этом на ней не было ни блузки, ни нижнего белья.

Недавно Виктория Дайнеко рассказала, что не соблюдала диету на карантине, однако ей удалось похудеть на пицце и десертах. В своем Instagram певица опубликовала фото в спортивном костюме, обнажающем ее плоский живот. Она подчеркнула, что начала чаще носить одежду оверсайз, которая сидит на ней все свободнее.