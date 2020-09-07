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Рефлюкс-гастрит: как простая боль в животе приводит к раку

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Рефлюкс гастрит зачастую становится причиной развития рака желудка

Часто ли вы задумываетесь о своем здоровье во время трудовых будней? Бывало ли такое, что несмотря на боль вы все равно выходили на работу и старались не обращать на нее внимания? Наверняка многие ответят согласием, ведь с нашим темпом жизни, количеством работы и семейных проблем, именно здоровье отходит на второй план. А зря. Ведь внезапная боль в желудке может сильно и надолго подкосить. Еще хуже, когда врач озвучивает неутешительный диагноз — рефлюкс-гастрит. Что же делать в этом случае? Лечить и еще раз лечить!

Что это такое

Если говорить простым языком, то рефлюкс-гастритом называют воспалительный процесс на слизистой оболочке желудка. Вызывает его щелочь, которая обратно забрасывается внутрь органа из двенадцатиперстной кишки вместе с едой. Представьте, что желудок выполнил свою функцию и отправил пищу в кишечник, но из-за неправильной работы пищевые массы, уже пропитанные желчью, возвращаются в несчастный орган и начинают его травить. Да, зрелище не из приятных. Поэтому такую болезнь необходимо лечить.

Причина возникновения болезни кроется в неправильной работе привратника желудка — так называется своеобразный клапан, который служит перегородкой между самим желудком и кишечником. Из-за нарушений в его функционировании желчь, попадающая в желудок, начинает его буквально разъедать. Из-за чего на стенках органа образуются язвы, эрозии и полипы.

Опасность такой формы гастрита заключается в том, что при отсутствии лечения она переходит в необратимую стадию, вызывая рак.

В медицине различают два вида такой формы гастрита:

  • Дуоденогастральный рефлюкс — он возникает не только из-за плохого замыкания привратника. Причиной может стать повышенное давление и воспаления непосредственно в двенадцатиперстной кишке.

  • Билиарный рефлюкс — его диагностируют в том случае, если нарушения были выявлены в желчно-выводящей системе и работе сфинктеров. Это грозит тем, что работа кишечника сильно нарушается, давление внутри него сильно увеличивается, что сказывается и желчных протоках.

Также эта форма гастрита может развиться после неудачного хирургического вмешательства, из-за дискинезии желчевыводящих путей или длительного приема лекарственных средств, которые оказали пагубное влияние на сфинктер.

Причем медики относят эту форму к хроническим видам. Поэтому ее лечение весьма долгое и трудное.

Симптомы

Рефлюкс-гастрит имеет свои особенные симптомы, которые можно отличить от других форм заболевания. Так, пациенты очень часто жалуются на:

  • резкое похудение при отсутствии диеты;

  • постоянная тошнота;

  • кислая отрыжка;

  • рвота с примесью желудочного сока;

  • чувство тяжести, которое появляется в желудке после еды;

  • неприятный привкус во рту;

  • проблемы со стулом;

  • вздутие и метеоризм.

Помимо этого, у пациентов наблюдаются общие симптомы, которые затрагивают работу всего организма:

  • быстрая утомляемость и постоянная сонливость;

  • шелушение и болезненность в уголках губ;

  • побледнение и сухость кожи;

  • анемия;

  • сильная раздражительность;

  • бессонница.

В этом случае самолечение не поможет

Диагностика и лечение

Чтобы диагностировать это заболевание, потребуется консультация у грамотного специалиста. Еще во время осмотра врач обращает внимание на болезненность в области живота, тщательно осматривает кожу больного и выслушивает все жалобы, которые тревожат пациента. Затем больному назначается ряд обследований, которые более точно могут установить форму заболевания и степень повреждений желудка:

  • рентгенография желудка с контрастированием;

  • измерение концентрация желудочного сока в пищеводе на протяжении суток;

  • исследование его состава;

  • общий анализ крови;

  • анализ кала на наличие кровяных примесей;

  • дыхательный тест на наличие бактерии Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори);

  • забор материала на биопсию.

После того как диагноз подтвердился, врач назначает медикаментозную терапию. Лекарства в этом случае помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и связать желчные кислоты. В основном лечение проходит ингибиторами протонной помпы и прокинетиками. Также для того, чтобы нейтрализовать желчные кислоты, которые пагубно воздействуют на слизистую поверхность желудка, используют урсодеоксихолиевую кислоту. Для устранения прочей неприятной симптоматики применяются обезболивающие средства и препараты, уменьшающие секрецию желчи.

Диета

Лечение заключается не только в приеме мощных лекарственных препаратов, но и в правильном питании, которое поможет восстановить работу желудка, заживить образовавшиеся на слизистой поверхности ранки и восполнить запасы потерянных полезных микроэлементов.

Пациентам, у которых был диагностирован рефлюкс-гастрит, назначают щадящую диету, состоящую из жидкой или сильно измельченной пищи. Так нагрузка на желудок значительно уменьшается, что повышает шансы органа на максимальное восстановление. Среди разрешенных продуктов:

  • крупы, сваренные до сильного размягчения;

  • супы: овощные, молочные, либо с добавлением круп;

  • запеканки и суфле из диетического мяса или рыбы

  • сваренная говядина, курица, индейка или кролик;

  • из вареной рыбы — судак, хек, карп;

  • запеченный и отварной картофель;

  • размягченные до состояния каши тушеные овощи — свекла или морковь

  • белый хлеб из муки высшей категории, сухари;

  • яичное суфле и омлеты;

  • творог, молоко, кефир, простокваша с низкими показателями жирности;

  • яблоки, груши;

  • кисели, компоты, слабо заваренный черный чай.

Стоит учитывать, что на время лечения количество приправ и соли в блюдах необходимо свести к минимуму. Причем пациент должен тщательно следить за своим состоянием и избегать чувства голода. Поэтому чтобы такого не случилось питание должно быть дробным — в день полагается не менее пяти приемов пищи маленькими порциями.

Каждый раз перед приемом еды рекомендуется выпивать стакан воды. Такая уловка поможет снизить концентрацию соляной кислоты, а следовательно риск возникновения новых повреждений на стенках желудка исчезнет. Также после еды рекомендуется прогуляться или хотя бы просто посидеть, а вот лежачее положение лучше не занимать из-за возможности попадания желудочного сока в пищевод.

А что же касается «запретных» продуктов? Они действительно существуют. От них придется отказаться на весь период лечения. Даже после выздоровления их потребление лучше сократить, чтобы гастрит не вернулся с новой силой. Так, к запрещенным продуктам относятся:

  • жирные бульоны из мяса или рыбы;

  • свежая выпечка;

  • различные магазинные соусы;

  • кислые фрукты — все цитрусовые, киви, ананас;

  • соления, копчености, маринады и острая пища;

  • лук и чеснок;

  • вся кисломолочная продукция с высоким процентом жирности;

  • капуста или редька из-за риска сильного газообразования;

  • орехи;

  • весь фастфуд;

  • сладкая газированная вода и кофе;

  • сладости, в том числе и шоколад.

Хотим сразу отметить, что такая диета является примерной. Диетическое питание после обследования назначает врач, учитывая клиническую картину и особенности здоровья пациента. Полное восстановление желудка можно гарантировать только в случае незначительных повреждений, при сильном де поражении пациентам всегда рекомендуют пожизненно придерживаться особого меню и вести правильный образ жизни.

Однако если во время лечения соблюдать предписанные врачом правила, принимать показанные лекарства и отказаться от вредных привычек, то этот процесс пройдет гораздо быстрее и легче.

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