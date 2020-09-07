«Настоящая осенняя погода» подступает к Центральной России

Москва, 7 сентября. В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 8 сентября наступит «настоящая осенняя погода». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Климатолог говорит, что понижение температуры воздуха в Центральной России произойдет за счет резкой смены циркуляции.

«Месяц под номером восемь закончится на неделю позже, и наступит настоящая осенняя погода: дожди, причем интенсивные и серьезные во вторник, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что температура днем резко снизится на 7–9 градусов и будет достигать 16–18 градусов тепла. Несмотря на похолодание, температурные показатели все равно останутся выше климатической нормы.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о похолодании жителей Москвы. По его словам, с середины сентября каждый день температура в столице будет понижаться на один градус. Согласно его прогнозу со вторника по четверг в Москве ожидаются дожди.