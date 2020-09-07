Американские ВВС смоделировали атаку России на США

Вашингтон, 7 сентября. Обозреватель издания Defence News Валери Инсинна рассказала о «революционной системе управления боевыми действиями» ВВС США. В ходе демонстрации были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятнее всего России.

«Военные работают на современных компьютерах со стильными интерфейсами, которые одним нажатием клавиши открывают в реальном времени карты российских ракетных объектов или оперативные данные о наличии истребителей на базах ВВС США на Аляске», — пишет автор публикации.

При этом она отмечает, что продемонстрированная система управления боевыми действиями Advanced Battle Management System (ABMS) в полной мере еще не нашла практического применения. По ее словам, американские военные «погрязли в прошлом», так как операторам приходится вручную отслеживать потоки данных и проводить телефонные переговоры. Основная задача ABMS состоит именно в том, чтобы ускорить данный цикл и быстрее принимать жизненно важные решения.

Первый эксперимент с ABMS проводился еще в декабре прошлого года, когда спутниковая группировка SpaceX Starlink была подключена к летающей батарее непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя AC-130 Spectre.

«Однако эксперимент 3 сентября был более амбициозным. Сценарий начинается с того, что неназванная нация с сопоставимыми военными возможностями предпринимает враждебные действия в отношении США», — пишет Инсинна.

Автор отмечает, что действия противника обусловлены реакцией на сдерживание, которое осуществляет Вашингтон в его отношении.

«Противник начинает серию наступательных операций — сначала посредством кибератаки, затем — нападения на американские объекты в космосе и, наконец, запуски крылатых ракет по территории США», — объясняет обозреватель.

Крылатые ракеты противника были сымитированы с помощью БПЛА BQM-167 Skeeter, запущенных на ракетном полигоне в Нью-Мексико. Они были поражены 155-миллиметровой пушкой самоходной артиллерийской установки M109 Paladin.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно сообщал, что авиация стран НАТО совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. В качестве примера глава Минобороны привел недавний полет американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтикой.

Ранее западные журналисты сообщали, что американские бомбардировщики B-52 пролетали в сторону Крыма в сопровождении средств разведки и наблюдения для отслеживания реакции российских ПВО.