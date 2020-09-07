Адвокат Ефремова сообщил о наличии компромата на защиту потерпевшей стороны

Москва, 7 сентября. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире телеканала НТВ сообщил о наличии компромата на защитницу потерпевших.

«Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства», — заявил Пашаев.

Он показал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного человека «нагнуть» Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила ему 30-40 тыс. долларов за привлечение адвоката Ефремова к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Собеседник в ответ написал, что данный вопрос «решаемый».

На вопрос, откуда у него в наличии оказались скриншоты личной переписки, Пашаев ответил, что у него есть «влиятельные друзья».

«Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили», — говорит юрист.

Ранее на одном из заседаний суда по делу Ефремова Эльман Пашаев перешел на личности со своей старой знакомой, адвокатом потерпевшей стороны Анной Бутыриной. Адвокат актера в ответном слове решил раскрыть секреты прошлого коллеги, а также рассказал детали из ее личной жизни.

Также Пашаев делился своим прогнозом о наказании, которое назначат Михаилу Ефремову. По его мнению, актеру дадут от шести до восьми лет лишения свободы.