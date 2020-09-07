Боль в желудке или постоянная изжога никогда не появляется без причины. Однако многие не придают ей особого значения и пытаются быстро избавиться от неприятных ощущений при помощи обезболивающих. Но на деле ситуация может оказаться куда более серьезной. К примеру, желудок может заболеть от гастрита. Если вовремя не заняться лечением, то последствия этой болезни могут быть очень плачевными. Предлагаем изучить такую тему, как гастрит с повышенной кислотностью. Рассмотрим причины, симптомы, а также поговорим о возможном лечении.

Особенности гастрита с повышенной кислотностью

Из названия этой формы гастрита можно понять, что у пациента наблюдается повышенная кислотность желудочного сока. В нашем организме все хорошо в меру, и если соляной кислоты в желудке много, то она сильно повреждает слизистую поверхность органа, вызывая необратимые повреждения, которые в дальнейшем будет крайне непросто вылечить.

Врачи выделяют множество причин, из-за которых возникает это заболевание:

несоблюдение режима питания — быстрые перекусы, плохое пережевывание пищи, пристрастие к очень остры, кислым или соленым блюдам, частое употребление очень горячей или очень холодной пищи;

инфицирование бактериями Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) и другими вредоносными микроорганизмами;

проглатывание инородных тел;

вредные привычки — курение или частое и чрезмерное употребление спиртных напитков;

Долгий прием агрессивных лекарственных препаратов;

радиационное воздействие на желудок;

употребление токсичных продуктов или напитков;

паразиты;

постоянный стресс.

Все перечисленные причины можно назвать внешними, поскольку они либо воздействуют снаружи, либо попадают в наш организм путем проглатывания. Однако существует ряд других причин, из-за которых возникает такая форма гастрита:

генетическая предрасположенность;

заброс жидкости из двенадцатиперстной кишки обратно в желудок — в этом случае пищевые массы содержат массу ферментов, которые агрессивно воздействуют на слизистую оболочку и буквально разъедают ее;

процессы, связанные с иммунитетом пациента, которые запускают разрушение клеток;

различные инфекционные заболевания в хронической форме;

нарушения обмена веществ;

нарушения работы эндокринной системы;

авитаминоз.

Важно Бактерия Хеликобактер пилори способна не просто выживать в кислой среде желудка, но и активно в ней размножаться. Попадая в человеческий организм, она начинает вырабатывать особые вещества, которые сильно раздражают желудок и провоцируют чрезмерную выработку желудочного сока. Постоянное раздражение и воздействие кислоты истончает стенки желудка и приводит к сильным повреждениям — эрозиям и язвам.

Зачастую гастроэнтерологи называют Хеликобактер пилори основной причиной возникновения гастрита с повышенной кислотностью.

Симптомы

Симптомы этой формы заболевания сложно не заметить. Это не просто боль в животе, а неприятные ощущения, которые сопровождают пациента очень длительный срок, не давая облегчения:

ноющая и тупая боль в желудке;

кислая отрыжка после приема пищи;

постоянная изжога, которая не проходит даже после приема лекарств;

чувство тошноты до еды и рвота после приема пищи — в основном после очень острой, соленой или кислой;

вздутие и метеоризм;

запоры, которые длятся несколько дней;

плохой аппетит;

постоянная слабость;

головокружение;

сильное потоотделение.

Такие симптомы обычно мучают больных постоянно, однако ухудшение состояния может наблюдаться после приема агрессивной пищи, употребления алкогольных напитков, курения или недавно пережитого стресса. Все эти факторы могут спровоцировать обострение, из-за которых придется обращаться к врачу.

Диагностика заболевания

В том случае, если пациент подозревает у себя развитие гастрита с повышенной кислотностью, необходимо найти квалифицированного специалиста, который проведет комплексное обследование, назначит анализы и уже по их результатам назначит индивидуальное лечение.

Так, всем пациентам обычно назначают стандартный набор процедур:

УЗИ брюшной полости;

гастроскопия;

взятие образцов тканей на биопсию;

измерение уровня кислотности;

общий анализ крови;

анализ мочи и кала;

дыхательный тест на Хеликобактер пилори.

После получения результатов анализов, гастроэнтеролог назначает лекарственные препараты и диету. Стоит сразу обратить внимание, что Хеликобактер пилори довольно «живучая» бактерия, поэтому для того, чтобы ее уничтожить, необходимо пропить порядка три вида антибиотиков. Но самолечением заниматься не стоит!

Также врачи назначают ряд другим препаратов, которые залечивают образовавшиеся повреждения на стенках желудка, улучшают работу органа и облегчают боль. В этом случае также часто применяется лечение минеральной водой и тепловыми аппликациями на живот.

Важным аспектом всего лечения является полный отказ от вредных привычек, соблюдение режима сна, избегание стрессовых ситуаций, подвижный образ жизни, но и отсутствие сильных физических нагрузок.

Диета при гастрите с повышенной кислотностью

Чтобы восстановить работу всего желудочно-кишечного тракта, врачи назначают строгую диету. Соблюдать ее необходимо на протяжении всего периода лечения. Обычно это диетический стол №1. Список разрешенных продуктов входят:

супы из протертых овощей и круп — картофель, морковь, овес, рис, манная крупа со сладкими ягодами;

вчерашний пшеничный хлеб, сухое печенье, пирожки с яйцами или яблоками;

диетическое мясо — индейка, куриная грудка, кролик, цыплята;

нежирная рыба, целиком или в виде котлет приготовленная на пару;

некислые молочные продукты, молоко или сливки;

яйца всмятку или в виде омлета;

картофель, морковь, цветная капуста или свекла — все овощи лучше готовить на пару, чтобы уменьшить количество содержащихся в них кислот;

протертые каши, сваренные на молоке;

некрепкий чай, кисель, компот, несладкий фруктовый сок.

А вот от некоторых продуктов придется отказаться на довольно длительный срок. Если повреждения желудка были сильными, то скорее всего, врач рекомендует вовсе их исключить:

весь фастфуд

соления и копчености;

острая, кислая, соленая пища;

грибные бульоны, щи или борщ;

жирное мясо и рыба;

жирные молочные продукты, сметана, кислый творог;

яичница;

грибы, шпинат, огурцы (в любом виде), редька, лук и чеснок;

приправы и различные соусы — кетчуп, горчица, майонез и прочие;

кофе, квас, сладкая газировка.

Питание должно быть дробным, чтобы желудок надолго не оставался пустым. Пяти-шести приемов пищи за день будет оптимальным вариантом. Такая диета поможет уменьшить воспаление на слизистой оболочке желудка, нормализует работу органа, не утяжеляя ее, а также поможет снизить чрезмерную выработку желудочного сока.

Народные средства

Хотим сразу отметить, что народные средства не могут заменить того лечения, которое прописал врач. Однако они могут дополнить его и ускорить заживление язв и эрозий. Например, самым распространенным и доступным средством можно назвать отвар ромашки. Он широко применяется в традиционной медицине для обеззараживания и уменьшения воспалений. Купить ромашку можно в любой аптеке. Дома необходимо заварить две столовые ложки ромашки в литре воды. Отвар принимают три раза в день до еды.

Похожими свойствами обладает отвар шалфея с добавлением мяты и укропа. Такой отвар поможет успокоить воспаленные участки и поспособствует нормальному перевариванию пищи.

Обратите внимание и на желудочный сбор, в который входит много полезных трав, помогающих улучшить состояние желудка при гастрите с повышенной кислотностью. Согласно инструкции, его необходимо принимать три раза в день на протяжении двух недель.

Также не стоит забывать про целебные свойства овса. Из него получаются отличный кисель, который помогает обволакивать стенки желудка и защищать их от пагубного воздействия. Для этого необходимо 100 грамм овса и всего лишь кружка воды. После того как ингредиенты смешаны, будущий кисель надо настоять на протяжении 10-12 часов, затем его ставят на слабый огонь и доводят до готовности в течение 25 минут. Принимают целебное средство по две столовые ложки перед едой.

Длительность лечения такой формы гастрита полностью зависит не только от степени повреждений желудка, но и стараний самого пациента. Если исправно принимать прописанные препараты, соблюдать диету и вести правильный образ жизни, то уже в скором времени можно будет позабыть о боли и неприятных ощущениях в желудке.