Захарова задала вопросы МИД Германии по делу Навального

Москва, 7 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона одобрила запрос Москвы о правовой помощи по делу Алексея Навального. Соответствующий пост Захарова опубликовала у себя в Facebook.

Представитель МИД со ссылкой немецкое СМИ ARD пишет, что по словам Мааса, «Берлин давно дал добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Навальному — причин отказывать нет, однако обследование пациента еще продолжается».

Комментируя это, Мария Захарова отметила, что у нее есть несколько вопросов к МИД Германии.

«Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?» — спрашивает представитель МИД РФ.

Также она поинтересовалась, почему на тему диагнозов Навального начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии. Она подчеркнула, что Москва еще в августе направляла Берлину обращение о сотрудничестве по линии правоохранительных органов, и по линии врачей.

«Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» — пишет Захарова.

Дипломат интересуется у немецких коллег, какие фактологические данные они предоставили НАТО и ЕС, что они побудили их сделать идентичные политические заявления.

«Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?» — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что власти Германии специально затягивают расследование ситуации вокруг «отравления» Алексея Навального. По ее словам, у Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет двойную игру вокруг ситуации с блогером.

Член Левой партии Германии Грегор Гизи в недавнем интервью Die Welt говорил, что за отравлением Алексея Навального стоит не российское правительство, а противники «Северного потока — 2». По его словам, противники газопровода получили бы колоссальную выгоду от устранения российского блогера.