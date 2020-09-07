Теща сына Валерии оказалась банкротом с миллионными долгами

Москва, 7 сентября. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин недавно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лианой Волковой. Ее мать Вера Волкова, предприниматель и экс-депутат Мосгордумы, оказалась банкротом с многомиллионными долгами, передает «Экспресс-газета».

Ранее Арсений расстался с моделью Анной Шеридан, с которой встречался несколько лет. На фоне этого события родителей парня обвинили в том, что они якобы подобрали ему более подходящую невесту из богатой семьи. Однако несмотря на то, что его новая теща Вера Волкова в свое время скопила солидное состояние, она является банкротом.

«Экспресс-газета» сообщает, что процедура признания банкротом началась еще три года назад, когда Волковой не удалось исполнить свои обязательства перед бизнес-партнерами.

«Размер включенных в реестр требований кредиторов Волковой, согласно отчету финансового управляющего, составил 104 024 634 рубля», — пишет «Экспресс-газета».

Предпринимательница проиграла все суды, почти все ее имущество арестовали.

«Часть имущества она успела переписать на своих родственников. В частности, Mercedes за 5 млн руб. (на котором Лиана Волкова в прошлом году попала с Арсением Шульгиным в страшную аварию)», — отмечает издание.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему сын Валерии Арсений Шульгин решился на свадьбу с Лианой Волковой. Причиной, по его словам, стала вовсе не беременность девушки, несмотря на активное обсуждение в Сети данной версии.