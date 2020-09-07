МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Киев, 7 сентября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Кулеба обвинил ДНР и ЛНР в «провокационных действиях», в результате которых погиб один украинский военнослужащий, и еще один был ранен.

«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом… Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — пишет Кулеба.

Напомним, с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности Народной милиции стрелять на поражение в связи с истечением срока ультиматума, который был выдвинут Киеву в связи с нарушением режима тишины. Он подчеркнул, что украинская сторона незаконно возвела инженерные сооружения возле линии разграничения.