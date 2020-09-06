Ахеджакова назвала историю с Ефремовым «чьим-то проектом»

Москва, 6 сентября. История с обвиняемым в смертельном ДТП Михаилом Ефремовым — это «чей-то проект». Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала народная артистка РФ Лия Ахеджакова.

Как отмечает актриса, она ужасно и трагически относится к ситуации вокруг коллеги.

«Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история — чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним. <...> Очень переживаю за Мишу, просто страдаю», — заявила Ахеджакова.

Недавно Михаил Ефремов назвал срок, к которому, как он полагает, его приговорит суд за смертельное ДТП в центре Москвы. По его мнению, ему «светит» восемь лет лишения свободы.

Ранее заслуженная артистка РФ и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как в актерском сообществе относятся к Михаилу Ефремову после признания им вины в аварии. По ее словам, раскаяние артиста изменило отношение коллег к нему.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с мини-фургоном, водитель которого позже скончался в реанимации. В крови артиста были обнаружены следы алкоголя и наркотических веществ. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Ефремов признал свою вину в происшествии, суд вынесет ему приговор 8 сентября.