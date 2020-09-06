МВД Белоруссии назвало условие применения силы против протестующих

Минск, 6 сентября. МВД Белоруссии ответит применением силы, если протестующие предпримут попытки силовых акций. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

«Про силовую акцию (в ходе протестов. — Прим. ФАН) скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем», — заявил Караев.

Он отметил, что некоторые митингующие пытались применять силу в отношении правоохранителей сразу после выборов 9 августа. Глава МВД сообщил, что 30 сотрудников правопорядка все еще остаются в больницах с тяжелыми травмами. Караев подчеркнул, что ведется активная работа по выявлению зачинщиков беспорядков.

Ранее RT сообщало, что в Минске завершилась массовая акция протеста 6 сентября. Активисты намеревались подойти к резиденции главы государства, однако дорогу им перегородил кордон со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД. Согласно данным ведомства, на акциях по всей стране задержаны сотни человек.