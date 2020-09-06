На Украине назвали визит Стивена Сигала в Крым «незаконным»

Киев, 6 сентября. Визит американского актера Стивена Сигала в Крым был якобы незаконным. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф».

Напомним, Стивен Сигал, который с 2016 года является российским гражданином, на днях посетил Крым. Там он встретился с главой региона Сергеем Аксеновым.

Как отмечает «Апостроф», прибытие Сигала на полуостров осуществлялось не через пункты пропуска в Херсонской области, поэтому его визит был «незаконным».

«Рассматривать его можно, как попытку РФ навязать миру легитимизацию оккупации Крыма», — пишет украинское СМИ.

Также на Украине обратили внимание, что Стивен Сигал не просто гражданин России, а специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

Голливудский актер не в первый раз посещает Крым. В 2017 году Сигал был включен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» за «незаконное пересечение государственной границы Украины» при посещении им полуострова. В Киеве актера называют «пособником оккупантов», а также вменяют ему «отрицание российской агрессии».

Совершивший в июле поездку в Бурятию Стивен Сигал отмечал, что намерен развивать свой бизнес-проект в рамках программы «Дальневосточного гектара». Актер хочет обучать детей региона боевым искусствам и защищать Байкал. Во время поездки он также посетил Иволгинский дацан.