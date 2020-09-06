Беременную женщину избили до смерти под Петербургом

Санкт-Петербург, 6 сентября. В Ленинградской области обнаружено тело беременной женщины. По предварительным данным, она была забита до смерти, передает «РЕН ТВ».

Тело 31-летней женщины нашли в квартире на улице Строителей в Кудрово. Она была на восьмом месяце беременности. Специалисты зафиксировали у нее многочисленные повреждения головы, рук и ног.

51-летний сожитель погибшей сообщил, что она употребляла запрещенные препараты и состояла на учете в наркологическом центре. По факту гибели начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Колпино была убита 80-летняя пенсионерка. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались родственники пожилой женщины — дочь, зять и супруг.