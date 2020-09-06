Голый мужчина прокатился на капоте московского такси, появилось видео

Москва, 6 сентября. В Москве водитель такси прокатил на капоте обнаженного мужчину. Очевидцы опубликовали видеозапись в социальных сетях.

На кадрах видно, как на капоте автомобиля такси едет раздетый мужчина. Единственным элементом одежды была обувь. Также видно, что «пассажир» держит в руках сумку. Свидетелем «шоу» стал водитель общественного транспорта. Он снял происходящее на камеру мобильного телефона.

«Смотри какой беспредел в Москве. Я такого еще не видел», - говорит очевидец.

В конце видеозаписи видно, что водитель автомобиля включил «аварийку» и пытается припарковаться на краю проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье голый мужчина прогуливался во дворе многоэтажного дома. Он пытался попасть на чужой балкон, взобравшись по сточной трубе.