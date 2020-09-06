Ивлев нашел новую невесту спустя два месяца после развода

Москва, 6 сентября. Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение 28-летней возлюбленной спустя два месяца после развода. Со своей бывшей женой Марией он прожил 23 года.

Об этом Ивлев сообщил в эфире шоу «Однажды» на НТВ. Кулинар и телеведущий пришел на программу вместе со своей невестой Валерией Куденковой.

«Иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: «Кольцо ищет». Хотя всегда хотела, чтобы это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение», — говорит 28-летняя избранница шеф-повара.

Ивлев сделал предложения через три дня после переезда пары в новый дом.

«Без ложной скромности скажу — у меня 400 квадратов, такой небольшой гараж», — отмечает телеведущий.

Напомним, о разводе Ивлева стало известно в июне. СМИ сообщали, что причиной расставания шеф-повара с женой стала его измена, однако он неоднократно опровергал данную информацию.

Константин Ивлев известен как ведущий кулинарных телешоу, включая «Адская кухня» и «На ножах».

Недавно Ивлев резко прокомментировал «популярную причину», почему развелся с женой после 23 лет супружеской жизни. Телеведущий категорически не согласен с обвинениями экс-супруги. Также Ивлев рассказал, как ему удалось сбросить более 20 кг лишнего веса. По его словам, он благодарит за это новую возлюбленную Валерию Куденкову.