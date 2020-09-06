В Новороссийске из-за ливней затопило улицы, ФАН публикует видео

Новороссийск, 6 сентября. В Новороссийске уже второй день продолжаются проливные дожди. В результате ливней в городе подтоплено несколько улиц. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались видеозаписи от очевидцев подтопления.

По сообщениям местных жителей, подтоплены улицы Волгоградская, Магистральная, Элеваторная, а также проспект Ленина.

Ранее МЧС предупреждало, что на побережье Черного моря (от Новороссийска до Сочи) могут быть сильные ливни и шквалистый ветр. Существует опасность формирования смерчей.