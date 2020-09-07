В Крыму провели масштабную реконструкцию боя за Севастополь

Севастополь, 7 сентября. Кульминационной реконструкцией «Бой за Севастополь. 1944» завершился VII Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие состоялась в честь 75-летия Победы и освобождения Севастополя. Реконструкторы восстановили события марта-апреля 1944 года, происходившие в районе Федюхиных высот и Сапун-горы. Для участия в реконструкции съехались около 300 россиян со всех концов страны: со всех городов Крыма, Ростова-на-Дону, Краснодара, Мурманска, Томска, Иркутска, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и других.

В реконструкции была задействована восстановленная советская техника ЗИС-5, Газ-67, музейный экспонат – немецкая противотанковая пушка Pak-38, американские автомобили Dodge и Willys, немецкий мотоцикл BMW, 45-миллиметровые противотанковые советские пушки (легендарные сорокопятки), а также советский самолет По-2 (У-2).

По данным организаторов, фестиваль посетили более 15 тыс. человек.

Реконструкторы Исаев Сергей и Евгений Батманов (исполнял роль немца) признались, что в жизни являются приятелями, однако на сей раз им пришлось оказаться по разные стороны баррикад. Оба заявили, что весьма прониклись происходящим действом.

Примеривший на себя образ матроса Дмитрий Сидоркевич из военно-исторического клуба «Балтика» отметил, что очень рад участвовать в реконструкции. Став частью мероприятия, удалось все прочувствовать на себе и ощутить нашу великую Победу, добавил он.