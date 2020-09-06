Козловский бросил возлюбленную с ребенком ради актрисы Акиньшиной

Москва, 6 сентября. Известный российский актер Данила Козловский, ставший отцом в марте 2020 года, оставил свою возлюбленную Ольгу Зуеву с дочерью в США. У актера в России новый роман, как сообщает известный Telegram-канал «Закулиска».

Дочь Козловского и Зуевой родилась весной 2020 года, во время вспышки коронавируса. Молодые родители радовали поклонников трогательными фотографиями с малышкой, которую назвали Одой Валентиной.

Но недавно Козловский был замечен в Бодруме вместе с актрисой Оксаной Акиньшиной. Многие посчитали, что эти слухи — лишь грамотный пиар-ход перед выходом нового фильма «Чернобыль», режиссером которого выступает Козловский. Но близкие к актеру источники подтвердили информацию, что у актеров настоящий роман.

Стало известно, что актер покинул США еще в конце весны, Зуева осталась с ребенком одна. Источники сообщают, что Козловский пытается финансово поддерживать бывшую возлюбленную и ребенка. Пока родители Оды Валентины никак не комментируют свой разрыв и хранят молчание в соцсетях.

Напомним, романтические отношения между Козловским и Зуевой завязались около пяти лет назад. Поначалу звезды скрывали связь, однако с 2016 года стали афишировать роман и жить вместе. Их дочь Ода Валентина появилась на свет в частной американской клинке.

Ольга Зуева не раз демонстрировала свою фигуру во время беременности, рассуждая о пути и предназначении женщины. Фотографии неизменно вызывали как восторги, так и осуждение поклонников.

Козловский выложил в Instagram первый снимок с новорожденной дочерью 3 марта. На опубликованном фото он держит ребенка на фоне городского пейзажа и целует ее в лоб.