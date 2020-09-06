ФРГ дала добро на удовлетворение правового запроса России по Навальному

Берлин, 6 сентября. В МИД Германии прокомментировали запрос России о состоянии блогера Алексея Навального.

В МИД ФРГ уже давно согласовали удовлетворение запроса России по состоянию блогера Алексея Навального. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что у Берлина нет причин не удовлетворять запрос со стороны России.

Блогер Алексей Навальный сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». Ему, напомним, стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где Навальный был госпитализирован в БСМП №1. На лечении блогера в иностранной клинике настояли его родственники. Берлинские специалисты заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские эксперты утверждают, что такой вариант исключен, так как при использовании этого вещества могли пострадать люди из окружения блогера. Также стоит отметить, что Берлин не отвечает на правовые запросы Генпрокуратуры России. Эксперты сходятся во мнение, что «отравление» Навального — это часть плана по его побегу на Запад.