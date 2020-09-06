Африканский союз насчитал 34 млн единиц незаконного оружия на континенте

Аддис-Абеба, 6 сентября. Комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги заявил о необходимости активизировать сбор незаконного оружия, находящегося на руках у населения Африки.

Свое заявление комиссар Шерги сделал в рамках начала ежегодного месяца амнистии, предназначенного для сбора незаконного оружия в Африке. Главным условием мероприятия является отказ от дальнейшего преследования гражданских лиц, сдавших незарегистрированное вооружение властям.

Решение о назначении сентября каждого года месяцем для добровольной и ненаказуемой сдачи оружия населением было принято на 29-м саммите Африканского союза в 2017 году.

Как сообщает Смаил Шерги, на континенте насчитывается по меньшей мере 40 миллионов единиц оружия, находящегося в руках обычных граждан, что составляет 80% всего стрелкового оружия на континенте. При этом приблизительно 5,8 миллиона единиц официально зарегистрированы, еще 16 миллионов не зарегистрированы, а оставшиеся 18 миллионов обладают неясным статусом.

Это оружие находится в руках частных лиц, зарегистрированных и незарегистрированных охранных компаний, а также негосударственных вооруженных формирований. Более того, около 11 миллионов стволов числится на вооружении официальных силовых структур стран Африки.

Комиссар АС подчеркивает, что наличие такого количества неучтенного оружия вызывает озабоченность и является одним из факторов непрекращающегося вооруженного насилия на континенте.

В связи с этим Африканский союз считает месяц амнистии значимым мероприятием для всей Африки, способствующим обеспечению безопасности и стабильности на континенте.