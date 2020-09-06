Турецкий депутат: В Анталье COVID-19 ежедневно заболевают 350 человек

Анталья, 6 сентября. Медики Антальи ежедневно регистрируют более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На это обратил внимание Нусрет Баяр, руководитель отделения Республиканской народной партии (СНР), пишет Sozcu.

По словам политика, каждый день, согласно официальным данным, в провинции Анталья выявляется от 300 до 350 новых заболевших COVID-19. Проблема приобрела комплексный характер — медицинские учреждения переполнены, процент заражений среди врачей также высок. Известно, что из-за коронавируса в регионе погибли 37 медиков.

«Если раньше на одного семейного врача приходилось 3-4 пациента, теперь это число, как говорят, составляет 15 пациентов», — подчеркнул он.

Ситуация усугубляется недостаточно жесткими мерами по профилактике. У иностранных туристов измеряют только температуру, справок об отсутствии инфекции не требуют.

«Когда эти туристы возвращаются из Турции и проходят ПЦР-тестирование, среди них ежедневно выявляется 10-15 положительных случаев», — добавил Баяр.

По его словам, правительство Турции, решив спасти свою экономику и оживить туристическую отрасль, поставило под угрозу здоровье общества. Действия властей негативно сказываются на эпидемиологической обстановке, а реальные данные по коронавирусу скрываются.