Москва, 6 сентября. Российский нападающий и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своим двухлетним сыном покорил пользователей Сети зажигательным танцем. Забавный видеоролик появился на странице форварда в TikTok.

Двухлетний Сережа Овечкин — старший из сыновей хоккеиста и его супруги Анастасии Шубской. Недавно пара стала родителями во второй раз — в конце весны Анастасия родила мальчика, которого назвали Ильей. Поклонники пары были удивлены тем, что Шубская выложила сразу после родов фотографии, на которых выглядит отдохнувшей и свежей. Фолловеры сразу окрестили супругу Овечкина «Мадонной с младенцем».

После выписки из роддома хоккеист и его жена поделились с подписчиками трогательными снимками, на которых их старший сын Сережа знакомится с младшим братом. Овечкин проникновенно поблагодарил супругу за сыновей, а она призналась, что «нет ничего милее», чем наблюдать первую встречу двух малышей.

Старший сын четы Овечкиных уже не в первый раз радует поклонников танцевальными роликами. Ранее мальчик уже появлялся в TikTok вместе с 13-летней Полиной, внучкой Веры Глаголевой. Фолловеров видеоролик привел в восторг, они засыпали детей комплиментами и заявили, что маленький Сережа уже «танцует, как настоящий спортсмен».