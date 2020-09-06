Поклонники оценили новый образ закрутившей роман с Авербухом Арзамасовой

Москва, 6 сентября. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова порадовала поклонников новым образом. Она опубликовала в Instagram фото из аэропорта в одежде в спортивном стиле, чем вызвала симпатии фолловеров.

В аккаунте Арзамасовой появился новый пост, в котором актриса решила поинтересоваться у подписчиков, что они посоветовали бы ей взять с сбой в длительный перелет.

«Вопрос к опытным путешественникам. На короткие расстояния я в послекарантинное время уже летала, но через неделю предстоит долгий перелет на Дальний Восток, в Благовещенск. Что посоветуете учесть, кроме масок? Кто летал на дальние расстояния в последнее время? С какими сложностями столкнулись?» — написала она.

И хотя артистка не преследовала цели показать в публикации себя, многие фолловеры проигнорировали содержание поста и решили высказать возлюбленной фигуриста Ильи Авербуха свое восхищение.

«Стильно!» — прокомментировал образ актрисы kirill.dolinsky. «Вы очень красивая», — написала sugarxarzamasova. «Интересный образ!!!» — оценила andis7477. «Сафари — шик», — подчеркнула lebedevais_rus.

Некоторые все же обратили внимание на просьбу артистки и поделились с ней своими историями о полетах после самоизоляции и перечнем необходимых в пути вещей в нынешней ситуации.

Большинство подписчиков рекомендовало Арзамасовой запастись масками и спиртовыми салфетками, чтобы снизить риск подхватить инфекцию. Многие заверили актрису, что главное в пути — это хорошее настроение, и если оно будет присутствовать, то никакие вещи не важны.