Ученые разрешили есть на ночь и раскрыли лайфхаки для похудения

Москва, 6 сентября. Поздние приемы пищи перед сном не только можно, но и нужно себе позволять. Такое неожиданное заявление сделали ученые и раскрыли несколько лайфхаков для избавления от лишнего веса.

Эксперты сделали удивительные выводы относительно питания и похудения. Оказалось, далеко не все привычные рекомендации действительно помогают добиться красивой фигуры.

Ученые, например, разрешили есть на ночь, но с оговоркой — продукты должны содержать много белка и мало калорий. Подходящим перекусом будут креветки или нежирный сыр.

По их словам, принимать пищу лучше с посуды синего цвета, поскольку этот оттенок отбивает аппетит. Однако работает такой прием, как правило, лишь на мужчинах. А из сладких продуктов они советуют выбирать те, что завернуты в упаковку, а также сделаны на основе натуральных ингредиентов — сухофруктов и меда. Как объяснили эксперты, процесс разворачивания обертки занимает время и снижает аппетит.

Исследователи посоветовали почаще гулять рядом с ресторанами быстрого питания, но заходить в них лишь тогда, когда запах картошки фри и гамбургеров «приестся», а затем покупать лишь салат. По их словам, создастся ощущение, что была съедена «вредная пища», но на самом деле никакого урона для фигуры не будет. Кроме того, на встречи в кафе с друзьями лучше надевать не просторные, а обтягивающие вещи и таким образом ограничивать объем съеденной пищи.

Специалисты порекомендовали также сократить время просмотра кулинарных шоу с аппетитными кадрами и переключиться на ужасы или комедии. Доказано, что смех способен «съедать» калории.

Ранее врач-эндокринолог Елена Юрцева развенчала заблуждение многих людей, желающих похудеть, о том, что напитки практически не содержат калорий. Зачастую в попытке правильно питаться приверженцы ЗОЖ начинают употреблять фруктовые соки и газированную воду едва ли не в неограниченном количестве. Юрцева посоветовала употреблять воду, чаи и кофе, а также обезжиренное молоко.