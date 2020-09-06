Сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций

Будапешт, 6 сентября. Сборная команда России по футболу победила в матче второго тура Лиги наций УЕФА. Команда Валерия Газзаева в Будапеште обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2.

Первый гол в матче после контратаки забил игрок «Локомотива» Антон Миранчук. С момента стартового свистка прошло 15 минут. Второй мяч в ворота Венгрии на 33-й минуте забил Магомед Оздоев. Точный удар с края штрафной площади он нанес после розыгрыша штрафного удара.

В начале второго тайма защитник Марио Фернандес в третий раз поразил ворота Петера Гулачи.

На 62-й минуте матча гол в ворота Антона Шунина забил Роланд Шаллаи. Спустя 8 минут второй гол венгров организовал Неманья Николич. Удачный удар он нанес через 3 минуты после выхода на поле.

Желтую карточку в составе российской команды получил Роман Зобнин. Также арбитр вынес предупреждение игроку сборной Венгрии Давиду Шигеру.

По ходу матча Валерий Газзаев сделал три замены. Вместо Далера Кузяева на поле вышел Юрий Жирков, автора первого гола заменил Юрий Газинский. Он впервые вышел на поле в составе сборной после тяжелой травмы. За 15 минут до конца матча Вячеслав Караваев занял место Алексея Ионова.

В первом туре Лиги нацией УЕФА сборная России обыграла команду Сербии со счетом 3:1. Тогда дублем отметился Артем Дзюба, еще один мяч забил Вячеслав Караваев.