Солнцев показал кадр с Собчак в «золотых черевичках» и Нагиевым с шевелюрой

Москва, 6 сентября. Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев поделился с поклонниками редким архивным снимком, на котором запечатлены телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.

На опубликованном в Instagram кадре Нагиев предстал таким, каким зрители помнят его по телепроекту «Окна». Ведущий тогда еще носил шевелюру, а его внешний вид отличался небрежностью — очки, свободный костюм и рубашка навыпуск.

Собчак же предстала перед объективом камеры с копной белокурых локонов и в разноцветном платье. В руках она держит розовую сумочку. Образ телеведущей дополнили позолоченные сапоги и колготки в сетку.

Интернет-пользователи, увидев фото, предались воспоминаниям. Многих поразило, насколько кардинально изменились звезды с тех пор.

«В каких же муках рождался российский гламур», — пошутила crankycurl.

«Ну, по тем временам это был «огонь»!» — прокомментировала natalitrener777.

«Ксюша была классная… Сейчас поменяла стиль и превратилась в тетку…» — написала lilu2360.

«Золотые черевички», — оценила обувь телеведущей justuss5.

Солнцев ранее показал архивные фото телеведущей Ксении Бородиной. Он представил их в виде слайд-шоу под хит Софии Ротару «Хуторянка». Подписчики отметили, что с годами она сильно изменилась, и усомнились в том, что это произошло без помощи пластических хирургов.