Эксперты предсказали проблемы мировой экономики в 2020 году

Москва, 6 сентября. Эксперты в области экономики рассказали о факторах, которые повлияют на мировой рынок до конца 2020 года.

Аналитики не строят оптимистичных прогнозов, исходя из отчетливых признаков восстановления экономики в данный момент. Подобные данные, особенно в развитых странах, пока рано принимать во внимание. Нынешние показатели экономики, возможно, являются пиковыми, и через некоторое время может последовать спад.

Среди главных причин вероятного краха мировой экономики эксперты называют сокращение правительствами стран стимулирующих мер поддержки. Многие отрасли могут не перенести прекращение государственного софинансирования. Подобная ситуация складывается также на рынках труда и недвижимости.

Самым ощутимым ударом по экономике может стать вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. Новые запреты скажутся на предприятиях, которые только недавно восстановились после вводимых ограничений. К тому же спрос на ведущих рынках до сих пор не достиг докризисных показателей.