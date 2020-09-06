Рязанская семиклассница сняла на видео учителя, мастурбирующего на уроке

Рязань, 6 сентября. В Ключанской средней школе №11 Кораблинского района Рязанской области 13-летняя школьница обвинила своего учителя в самоудовлетворении во время урока. Семиклассница сняла процесс на телефон и показала своей матери, а после и администрации школы, как сообщает «Областная Рязанская газета».

Девочка является единственной ученицей в своем классе, и, по ее словам, педагог регулярно занимался при ней мастурбацией, сидя за учительским столом. Но у школьницы ранее был телефон без камеры, поэтому она долго не могла заснять доказательства происходящего.

«По окончании урока девочка, находясь в шоковом состоянии, сообщила маме о произошедшем. Прибывшая в школу мать, убедившись в правдивости слов дочери, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — описывает ситуацию «Областная Рязанская газета».

Сообщается, что руководство школы активно пыталось отговорить женщину от заявления в правоохранительные органы, чтобы «замять» дело. Но мать семиклассницы заявление не забрала.

На данный момент известно, что преподаватель уволен из школы, но еще не арестован.

Ранее сообщалось, что преподаватель университета де ла Эмпреса в Аргентине умерла прямо во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom. Женщина начала задыхаться, потеряла сознание и скончалась. Наблюдавшие за этим студенты пытались узнать адрес педагога, чтобы вызвать скорую помощь, но женщина не смогла его произнести.

Также стало известно, что доцент истории Джессика Круг в университете Джорджа Вашингтона была уволена из-за того, что всю жизнь притворялась афроамериканкой, являясь белокожей по происхождению.