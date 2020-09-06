У резиденции Лукашенко в Минске дважды распылили перцовый газ

Минск, 6 сентября. Перцовый газ был распылен в воздух в воскресенье около оцепления ОМОНа вокруг Дворца независимости в Минске — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С чьей стороны был применен газ и по какой причине, пока не установлено. Отмечается, что он был распылен повторно, когда протестующие вновь приблизились вплотную к оцеплению.

В воскресенье в столице Белоруссии проходит очередная несогласованная акция протеста. В ней участвуют те, кто не признает итоги президентских выборов 9 августа, уверенную победу на которых одержал Лукашенко.

По данным Центризбиркома, его поддержали 80,1% избирателей. За его главного оппонента Светлану Тихановскую высказались 10,1% граждан. Несмотря на это, оппозиция видит победу за ней.

Чтобы сдержать протестующих, в центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков. Правоохранители в столице и других городах прибегают к задержаниям. Ранее стало известно, что на акциях 5 сентября в 18 населенных пунктах Белоруссии были задержаны более 90 человек.