Москва, 6 сентября. Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «вкладе» украинцев в российскую цивилизацию.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы возводили в России города и поселки на тех местах, где был лес. Называть конкретные населенные пункты глава дипломатического ведомства Украины не стал. Сенатор Алексей Пушков указал, что украинская история вторична, а в политиках говорят комплексы.

«Украинской же цивилизации, в отличие от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается она нигде и ни в чем», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Дмитрий Кулеба в интервью высказался о вкладе украинцев в развитие России. Он заявил, что цивилизацию на значительную часть территории России принесла именно Украина, а люди «строили экономику».