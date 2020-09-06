В Марокко стартовали переговоры по Ливии

Рабат, 6 сентября. В Марокко стартовала консультационная встреча по внутриливийской проблематике. Переговоры проходят под эгидой марокканской делегации.

Глава МИД Марокко Насер Бурита объявил начало переговорного процесса по урегулированию ситуации в Ливии. На мероприятии присутствуют представители от Восточного правительства Ливии, заседающего в Тобруке, и так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

عاجل | وزير الخارجية المغربي يدعو في افتتاح اللقاء التشاوري الليبي إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج #ليبيا من الأزمة — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) September 6, 2020

Бурита акцентировал внимание на том, что сами ливийцы должны найти верное решение: Марокко не предлагал и не предлагает каких-либо инициатив, не настаивает на определенной повестке.

«Мы советуем ливийцам не медлить и выйти из уравнения с победителем и побежденным», — подчеркнул дипломат.

По словам министра, участникам переговоров нужно комплексно и реалистично подходить к обсуждению, чтобы оно оказалось зрелым.

Глава ПНС Файез Саррадж 6 сентября прибыл в Стамбул — он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сам факт встречи означает, что режим ПНС рассчитывает и дальше опираться на вмешательство Турции в дела Ливии. ПНС также заручилось военной поддержкой Катара.