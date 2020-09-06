Делегация из России во главе с Борисовым прибыла в Дамаск

Дамаск, 6 сентября. Делегация во главе с вице-премьером России Юрием Борисовым прибыла в Дамаск с официальным визитом.

Представители России в ходе поездки встретятся с властями Сирийской Арабской Республики (САР) и обсудят актуальные вопросы развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях.

Россия оказывает всестороннюю помощь Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Российские военные совместно с турецкими в настоящее время проводят патрулирование трассы М-4 в Идлибской зоне деэскалации. Недавно они провели вторую тренировку по уничтожению ударных беспилотников.

Кроме того, Москва помогает Дамаску с восстановлением инфраструктуры после боевых действий.

Тем временем жители провинции Хама начали строительство храма, который, как ожидается, закрепит дружбу Сирии и России.