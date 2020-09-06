Гарик Харламов заразился коронавирусом

Москва, 6 сентября. Резидент Comedy Club, известный юморист Гарик Харламов заразился COVID-19. Об этом стало известно из Telegram-канала «НеМалахов».

По сообщению источника, после известия о положительном результате теста артиста на коронавирус в воскресенье, 6 сентября, в последний момент отменили съемки Comedy Club в Барвихе.

О состоянии шоумена пока ничего неизвестно.

Отметим, что Харламов — далеко не единственный представитель шоу-бизнеса, у которого подтвердился вирус. Ранее коронавирусом также переболели блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Алексей Узенюк (Элджей). Инстадива назвала основными симптомами насморк, слабость и головные боли.

С третьего раза положительный результат на COVID-19 пришел певице и автору песен Рите Дакоте. Девушку госпитализировали с высоким процентом поражения легких, но вскоре выписали. Сейчас она перенесла изоляцию и больше не является источником вируса.

Также коронавирусную инфекцию перенесли олимпийский чемпион Усэйн Болт, звезды футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Марии.