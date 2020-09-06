Психолог объяснил, почему «экранная семья» не пришла на похороны Клюева

Москва, 6 сентября. Коллеги актера Бориса Клюева, не пришедшие на прощание и похороны, заняли детскую позицию. Они могут быть обижены на скончавшегося артиста.

Прощание с актером Борисом Клюевым прошло 4 сентября в Малом театре. На траурной церемонии были его партнеры по сериалу «Воронины» Станислав Дужников и Екатерина Волкова. Однако журналисты отметили, что на прощание не пришли другие актеры ситкома — экранная супруга Николая Воронина, актриса Анна Фроловцева, а также Юлия Куварзина и Георгий Дронов.

Психолог, специалист по работе со страхами, тревогами и паническими атаками Вячеслав Немцов отметил, что это может быть следствием обид, которые актеры затаили на Клюева. Эксперт отметил, что обиды иногда бывают настолько сильными, что человек не может с ними справиться самостоятельно.

«Но, все-таки, я считаю, что самое главное — это внутренние и внешние противоречия, которые при жизни выливались в конфликты, либо привели к каким-то разногласиям», — рассказал психолог в интервью iReactor.

Также Немцов не исключает, что актеры не пришли на прощание из-за боязни заразиться коронавирусом. Такой страх еще присутствует у многих людей. Однако психолог все-таки склоняется к версии, что именно затаенные обиды стали главной причиной. Такая «детская» модель поведения свойственна людям, которые боятся взрослеть и нести ответственность за свои поступки.

«Да, это психологические травмы, которые внутри нас сидят еще с детства. Они мешают нам быть такими, какие мы есть, быть адекватными. Есть внутренние программы, когда мы даже осознаем, что так делать нельзя. Но включается какой-то триггер, и мы опять делаем то же самое», — подытожил психолог.

Актер Борис Клюев скончался 1 сентября. Он продолжительное время боролся с раком легких. Наибольшую популярность Клюеву принесла роль в сериале «Воронины», в котором он снимался последние 10 лет.