В Сети появились фото располневшей Пынзарь без фильтров

Москва, 6 сентября. Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова показала в Instagram видео с совместного отдыха в Турции с другой героиней скандальной телестройки Дарьей Пынзарь. Подписчики оказались шокированы тем, как женщина теперь выглядят в жизни.

Артемова и Пынзарь встретились на море случайно, но решили устроить встречу в ресторане. Во время ужина Артемова записывала Stories, которые выкладывала без каких-либо эффектов и коррекции. Эти публикации показали, что бывшие телезвезды выглядят эффектно лишь на снимках в своих профилях. Пынзарь сильно располнела и стала слишком неестественной.

Пользователи сразу указали женщинам на их недостатки. Они также поинтересовались, зачем те так усердно редактируют свои фото, если в жизни от них очевидно отличаются.

«Зачем себя так фотошопить?» — задался вопросом один из подписчиков. «С щеками и лишними килограммами! Даже не верится, что это вы», — признался другой. «Как будто другие люди», — прокомментировал третий.

Пынзарь многие раскритиковали и за то, что она слишком увлеклась косметологическими процедурами. По мнению поклонников, во время участия в проекте она выглядела намного лучше.

«Когда-то была очень красивая, а сейчас силиконовая кукла. Куда муж смотрит?» — возмутилась galinaovchinnikova385. «Вся сделанная», — констатировала mirymir22.

34-летняя Пынзарь с семьей живет в Алании уже несколько лет. Ей нравится, что там «невероятно красиво» и тепло круглый год, а местное население «всегда на позитиве».