Балаев отказался от чемпионского боя на турнире АСА из-за травмы

Москва, 6 сентября. Российский боец смешанных боевых искусств, мастер спорта по вольной борьбе Марат Балаев отказался от участия в титульном поединке на турнире АСА 111 из-за травмы — перелома ребра. О случившемся спортсмен рассказал в Instagram.

По словам Балаева, поединку с Магомедрасулом Хасбулаевым, которого он назвал очень серьезным соперником, предшествовала одна из самых серьезных подготовок.

«Травма случилась в самом конце, когда остались последние спарринги и пара круговых. <…> Грудь просто «провалилась», хрящ соскочил с ребра, адская боль, видимо, организм перегруза не выдержал», — объяснил он.

Балаев признался, что очень не любит сниматься с боев. Но сейчас он переживает не за себя, а за людей, которые ждали поединка. Спортсмен принес извинения болельщикам и АСА.

«Сейчас жду УЗИ и заключения врачей, после чего будет понятно, как скоро удастся восстановиться», — заключил он.

Вечер боев Absolute Championship Akhmat (ACA) 111 запланирован на 19 сентября в Санкт-Петербурге. В поединке Хасбулаев и Балаев должны были сразиться за временный титул чемпиона полулегкого веса.

Балаев — чемпион лиги АСВ в полулегком весе с декабря 2016 года по май 2018 года. Отличается необычайной для своего возраста выносливостью. В его активе: 11 побед и два поражения. В послужном списке победы над такими бойцами, как Мурад Мачаев, Адлан Батаев и Юсуф Раисов.

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