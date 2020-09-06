Бледанс возмутило удаление аккаунта ее сына с синдромом Дауна в Instagram

Москва, 6 сентября. Телеведущая Эвелина Бледанс возмущена тем, что социальная сеть Instagram удалила аккаунт ее «солнечного» сына Семена — ребенка с синдромом Дауна. Бледанс оставила гневный пост на своей странице в Сети, но ответа пока не получила.

«После трех месяцев доказательств, что социальную страничку Семы в Instagram, как и положено, ведет его папа, Сему все-таки удалили. За несоответствие правилам. Каким?! Мы так и не поняли!» — написала Бледанс.

Как сообщает «Культуромания», звезда бесконечно опечалена удалением аккаунта сына, ведь там, по ее словам, хранилось столько воспоминаний о его жизни, этапов взросления и развития. За жизнью Семена следили 220 тыс. подписчиков.

«Исчезли наши ролики, которые мило издевались над страхами. Исчезли наши семинары, где мы весело учились развиваться. Исчезли все романтические истории Семы — исчезло все! Уважаемый @instagram, зачем вы так поступили?!» — сокрушается Бледанс.

Она призвала восстановить аккаунт сына, так как считает, что страничка Семена не только несет в мир свет и добро, но и помогает бороться со стереотипами общества, связанными с развитием детей с синдромом Дауна.

«Ведь когда где-нибудь в России рождался «солнечный» ребенок, маме в роддоме показывали Семин Instagram. И на неловкое предложение врачей: «Будете ли вы писать отказную?» мамы своего ребенка прикладывали к груди. Подумайте об этом», — заключила Бледанс.

Ранее Бледанс резко отреагировала на слова режиссера и шоумена Сергея Белоголовцева о детях с детским церебральным параличом (ДЦП). Режиссер заявил, что согласие на воспитание такого ребенка ставит крест на жизни родителей, с чем телеведущая в корне не согласилась. Бледанс считает своей миссией доказать общественности, что воспитание любого «особенного» ребенка — это счастье.