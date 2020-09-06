Сборная России объявила состав на матч с Венгрией

Москва, 6 сентября. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Венгрии.

Место в воротах российской команды займет голкипер «Динамо» Антон Шунин.

Защитную линию составят Андрей Семенов, Марио Фернандес, Федор Кудряшов и Георгий Джикия. В полузащите в стартовом составе значатся Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Антон Миранчук. Единственным нападающим в ростере стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Главный тренер футбольной сборной Валерий Газаев оставил в запасе еще 12 игроков. Матч против сборной Венгрии состоится в Будапеште в 19:00 по московскому времени.

В первом туре Лиги наций УЕФА сборная России победила национальную команду Сербии со счетом 3:1. Голами отметились Артем Дзюба и Вячеслав Караваев.