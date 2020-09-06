Глюкозу в откровенном платье без белья призвали быть поскромнее

Москва, 6 сентября. Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Instagram снимок, вызвавший бурное обсуждение. Интернет-пользователи раскритиковали звезду за излишне откровенный наряд.

Глюкоза посвятила пост продюсеру и автору песен Денису Ковальскому, поздравила его с днем рождения. На снимке певица позирует рядом с другом без нижнего белья в коротком платье серебристого цвета из ткани, напоминающей кольчугу. Дополняют образ яркий макияж, не менее броский маникюр и уложенные волнами волосы.

«Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего очень близкого друга день рождения! Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти и любви», — подписала Глюкоза фотографию.

Судя по комментариям, далеко не всем пользователям Сети понравился наряд артистки. Некоторые обрушились на 34-летнюю звезду с критикой и колкостями.

«Поскромнее надо быть, не девочка уже», — призвала olgam365.

«Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее нормально бы было», — высказалась misharinajulia.

«Зачем выставлять на показ импланты?!! Возраст ощущается. Не комильфо», — написал sheldon777555.

«Выглядишь потрепанной», — отрезал shanssound.

Недавно звезда поделилась с фанатами кадром с необычной съемки на пляже, для которой надела закрытый купальник и шубу голубого цвета. Эта фотография тоже понравилась далеко не всем подписчикам Глюкозы, которые назвали ее «чудом в перьях».