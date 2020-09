Трамп обвинил вдову Джобса в спонсировании производства фейков

Москва, 6 сентября. Президент США Дональд Трамп обвинил вдову основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс в том, что она якобы транжирит унаследованные от мужа средства на «публикующий фейк-ньюс» журнал Atlantic.

Так он отреагировал на запись ведущего Чарли Кирка о том, что Лорен Пауэлл Джобс в этом году пожертвовала не менее 500 тыс. долларов на кампанию Джо Байдена (главный конкурент Трампа на президентских выборах).

Трамп в ответ заметил, что «Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) и который извергает фейковые новости и ненависть».

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE