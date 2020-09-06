Москва, 6 сентября. У солиста 5sta Family Валерия Ефремова умерла новорожденная дочь Виктория. Девочка появилась на свет 25 августа, но по неизвестной причине ушла из жизни.

Своим горем Ефремов поделился в Instagram. Музыкант обратился к дочери, поблагодарив за самые прекрасные 9,5 дня в жизни.

«Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями», — добавил он.

По словам Ефремова, он и его возлюбленная всегда будут помнить девочку с благодарностью и любовью, которой она наполнила их сердца. Тут же он добавил на английском фразу «Когда-нибудь мы увидимся снова» и опубликовал стихотворение:

«Мое невесомое счастье, сожмется весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят шансов нет, мы поборемся. Виктория».

После этого он ограничил доступ к своему аккаунту. Его супруга Анна пока никак не прокомментировала смерть дочери.