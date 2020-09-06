Египет подчеркнул важность «Каирской декларации» для мира в Ливии

Каир, 6 сентября. Египет расценивает Каирскую декларацию как важный шаг для мира в Ливии и реализации договоренностей, принятых по итогам конференции в Берлине. Новостной портал Afrigatenews сообщил подробности.

Утром субботы, 5 сентября, в Каире состоялись переговоры глав МИД Египта и Мальты — Самеха Шукри и Эвариста Бартоло. Министры провели встречу, чтобы обсудить текущую ситуацию в Ливии и обменяться мнениями по урегулированию кризиса в этой стране.

В ходе беседы Шукри озвучил позицию Египта по Ливии. По его словам, стабильность и безопасность в североафриканской стране могут быть установлены только при четком соблюдении основных положений, прописанных в Каирской декларации. Речь идет о полном прекращении боевых действий, пресечении иностранного военного вмешательства и активизации политического процесса, итоги которого должны отображать интересы всех регионов Ливии.

Именно поэтому Каирская декларация является важным шагом на пути к достижению договоренностей, принятых на конференции в Берлине по ливийской проблематике. Шукри добавил, что нужно проделать серьезную работу, чтобы вернуть в Ливию стабильность.

Каирская декларация была принята 6 июня на встрече президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с ливийской делегацией, в состав которой вошли председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.