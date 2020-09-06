Шейк в черном вязаном боди восхитила поклонников шикарной фигурой

Москва, 6 сентября. Российская супермодель Ирина Шейк показала поклонницам, что можно носить в сентябре. Она надела черный вязаный боди.

Бывшая возлюбленная голливудского актера Бредли Купера и покорительница всех модных подиумов мира вдохновляет подписчиков. В ее Instagram появилась серия снимков.

«Сентябрьский вопрос», — написала Ирина Шейк.

На первом фото модель продемонстрировала идеальную кожу. Дальше шло фото боди — черного с белой окантовкой и крупными белыми пуговицами.

На следующих снимках Шейк показала экстравагантную юбку в складку и блузку необычного кроя. Поклонники сравнили ее сентябрьские наряды с модой 90-х.

«Вторая фотка просто супер. Шикарная фигура», — заявил подписчик. «Ирина, почему ты такая красивая», — сделал комплимент поклонник. «Малахитовые глаза уральской девочки», — отметил другой пользователь.

Под ее постом появились восхищенные комментарии пользователей из разных стран мира. И каждый утверждает, что Ирина Шейк — самая прекрасная модель.

Ранее сообщалось, что Шейк прогулялся по Нью-Йорку в одной пайте. Подписчики не заметили на ней ни юбки, ни шорт.