Литва обвинила ЕС в подрыве доверия из-за Белоруссии

Вильнюс, 6 сентября. Евросоюз сильно рискует своим авторитетом из-за бездействия в отношении Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Financial Times.

Он призвал страны ЕС к основательной и заметной помощи Белоруссии.

«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — сказал глава ведомства.

Дипломат также отметил, что готов к более тесному сотрудничеству со странами — членами ЕС, если их власти проведут некоторые реформы.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что больше накаляет ситуацию в Белоруссии неприкрытое вмешательство Вильнюса во внутренние дела Республики, которое Литва называет «помощью». Также она напомнила, что именно Литва предоставила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской политическое убежище с целью раскачивания политического баланса.